Минобороны РФ заявило о перехвате двух ракет HARM под Херсоном

Вооруженные силы (ВС) РФ перехватили две противорадиолокационные ракеты HARM в районе населенного пункта Новая Каховка Херсонской области. Об этом заявил в понедельник официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Фото: wikipedia.org/U.S. Air Force/Public Domain wikipedia.org/U.S. Air Force/Public Domain

"Перехвачены две противорадиолокационные ракеты HARM в районе населенного пункта Новая Каховка Херсонской области", - сказал он.

Кроме того, по данным ведомства, средствами противовоздушной обороны уничтожено семь украинских беспилотных летательных аппаратов в районе населенных пунктов Житловка Луганской Народной Республики, Соледар, Волноваха Донецкой Народной Республики, Скадовск и Чаплинка Херсонской области.