Минобороны РФ заявило о перехвате двух ракет HARM под Херсоном

Вооруженные силы (ВС) РФ перехватили две противорадиолокационные ракеты HARM в районе населенного пункта Новая Каховка Херсонской области. Об этом заявил в понедельник официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Перехвачены две противорадиолокационные ракеты HARM в районе населенного пункта Новая Каховка Херсонской области", - сказал он.
Кроме того, по данным ведомства, средствами противовоздушной обороны уничтожено семь украинских беспилотных летательных аппаратов в районе населенных пунктов Житловка Луганской Народной Республики, Соледар, Волноваха Донецкой Народной Республики, Скадовск и Чаплинка Херсонской области.
Конашенков также информировал, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 333 самолета, 177 вертолетов, 2 572 беспилотных летательных аппарата, 390 зенитных ракетных комплексов, 6 866 танков и других боевых бронированных машин, 904 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3 624 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 7 395 единиц специальной военной автомобильной техники.