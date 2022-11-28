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24 минуты назад

Военный эксперт назвал ключевые точки СВО

Москва24

Директор Музея войск ПВО в Балашихинском районе, полковник в отставке Юрий Кнутов назвал ключевые точки российский спецоперации на Украине. Об этом сообщает "Радио 1".

Военный эксперт назвал ключевые точки СВО
Фото: Минобороны РФМинобороны РФ

По его словам, на данный момент есть пять точек – Соледар, Артемовск, Авдеевка, Марьинка и Угледар. Военный эксперт уточнил, что бои уже идут в центре населенного пункта Марьинки, а в Авдеевке боевые действия ведутся в самом городе и его пригороде.

"В Артемовске российские войска находятся в городской черте и ведут бои, продвигаясь вперед. В случае взятия Угледара появятся серьезные перспективы продвижения на славянско-краматорскую группировку", – пояснил он.

Кнутов подчеркнул, что российские войска в настоящее время сосредоточены на освобождении территорий Донецкой Народной Республики.

Он также рассказал, что у ВСУ ситуация крайне тяжелая, они несут серьезные потери.

"Буквально за один день на некоторых участках приходит информация о 200 раненых, при этом число убитых украинские СМИ не сообщают", – отметил эксперт.

По его словам, украинские военные начали активную переброску резервов со стороны херсонского направления, чтобы попытаться задержать ВС России.

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Кнутов добавил, что продолжается операция по демилитаризации украинского военно-промышленного комплекса.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия воюет не с украинцами, а с теми, кто использует их в качестве пушечного мяса. Президент добавил, что ВС РФ сталкиваются с теми, кто поставляет и платит.

Он также объяснил, что на Украине совсем иная моральная атмосфера. В качестве примера глава государства привел расстрел людей перед строем. Кроме того, российский лидер заявил, что Москва надеялась на возвращение ДНР и ЛНР в состав Украины еще с 2014 года.

При этом российские власти не понимали настоящих настроений проживающих там людей и не знали, что на самом деле там происходит.

Армия,Юрий Кнутов,Владимир Путин,Верховный суд,
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