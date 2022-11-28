Экс-глава сил НАТО в Европе предрек Украине катастрофу без помощи США

«Если бы республиканцам удалось перекрыть кран помощи, это было бы разрушительно для военных усилий. Если отказаться от этого прямо сейчас, то катастрофа неминуема», — заявил Ставридис в интервью американскому каналу MSNBC .

США отправляют Киеву военную помощь в связи со спецоперацией РФ на Украине. На прошлой неделе президент США Джо Байден решил выделить Украине 400 миллионов долларов на оборону. При этом большая часть членов НАТО исчерпала потенциал для военной поддержки, речь идет о 20 из 30 государств, передает RT со ссылкой на материал газеты The New York Times. По словам генсека альянса Йенса Столтенберга, помощь Киеву дорого обходится жителям Запада, но нужно увеличивать ее, сообщает Nation News.