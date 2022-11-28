В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 60.48EUR 62.88
Войти в почту
1 час назад

Экс-глава сил НАТО в Европе предрек Украине катастрофу без помощи США

Ura.Ru

Украину ждет катастрофа в случае отказа США отправлять военную помощь. Такое мнение высказал экс-верховный главнокомандующий силами НАТО в Европе, адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис.

Экс-глава сил НАТО в Европе предрек Украине катастрофу без помощи США
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Если бы республиканцам удалось перекрыть кран помощи, это было бы разрушительно для военных усилий. Если отказаться от этого прямо сейчас, то катастрофа неминуема», — заявил Ставридис в интервью американскому каналу MSNBC.

Он отметил, что прекращение поддержки Украины выглядит нереалистично из-за позиции Палаты представителей Конгресса.

США отправляют Киеву военную помощь в связи со спецоперацией РФ на Украине. На прошлой неделе президент США Джо Байден решил выделить Украине 400 миллионов долларов на оборону. При этом большая часть членов НАТО исчерпала потенциал для военной поддержки, речь идет о 20 из 30 государств, передает RT со ссылкой на материал газеты The New York Times. По словам генсека альянса Йенса Столтенберга, помощь Киеву дорого обходится жителям Запада, но нужно увеличивать ее, сообщает Nation News.

Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews

Армия,Джеймс Ставридис,Йенс Столтенберг,Джозеф Байден,НАТО,
6
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители