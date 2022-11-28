В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 60.48EUR 62.88
Войти в почту
59 минут назад

Серийное производство дронов «Шершень» начнется в 2023 году

Lenta.ru

Серийное производство гексакоптеров «Шершень», которые предназначены для разгона незаконных акций, начнется в 2023 году. Об этом ТАСС сообщил руководитель лаборатории внешнего пилотирования и эксплуатации беспилотных воздушных судов Научно-исследовательского института вычислительных комплексов (НИИВК) имени М. А Карцева Виталий Долгов.

Названа дата запуска дронов «Шершень» в серию
Фото:  JESHOOTS.com / Pexels JESHOOTS.com / Pexels

Разработанный НИИВК дрон предназначен для разгона незаконных массовых акций при помощи инфразвука и ультразвука, а также радиолокационного подавления беспилотников.

«В серийное производство "Шершня" планируем выйти после Нового года. С середины декабря — январе уже можем показывать гексакоптер в действии», — отметил Долгов.

Гексакоптер малого радиуса действия «Шершень» можно использовать для экологического мониторинга и контроля состояния нефтепроводов и газопроводов. Также планируется использование беспилотника при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Отмечается, что на базе НИИВК имени Карцева прошли успешные испытания беспилотника.

Ранее в ноябре опытный образец дрона «Шершень» впервые показали на выставке «Аэронет-2035» в Москве. Радиус действия беспилотника — до 10 километров.

В августе на форуме «Армия-2022» представили беспилотник «Одуванчик», созданный в рамках импортозамещения китайских квадрокоптеров. Аппарат может нести до двух килограммов полезной нагрузки.

Армия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители