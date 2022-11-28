Пасечник: из украинского плена вернутся 23 бойца ЛНР

Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что из украинского плена вернутся 23 бойца ЛНР. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

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"В очередной раз призываем Международный комитет Красного Креста к добросовестному исполнению своего мандата", - сказал он.

Ранее глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил в Telegram-канале, что 25 ноября с Украиной проходит обмен пленными по формуле "9 на 9".

По его словам, среди освобожденных российских бойцов есть один из ДНР. Также Пушилин сообщил об обмене военнопленными с Украиной по формуле "50 на 50".

До этого уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что 35 российских военнослужащих были освобождены из украинского плена в рамках обмена с Киевом по формуле "35 на 35".