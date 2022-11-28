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36 минут назад

Индия и Австралия начали военные учения Austra Hind-22

Газета.Ru

Совместные военные учения армий Австралии и Индии Austra Hind-22 начались в понедельник, 28 ноября, на полигоне Махаджан в Раджастане, сообщает информационное агентство ANI.

Индия и Австралия начали военные учения Austra Hind-22
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По данным издания, это первые учения в рамках Austra Hind с участием всех родов войск и контингентов армий обеих стран.

"Целью учений является установление дружеских отношений в военной сфере, обмен передовым опытом и развитие способности действовать вместе при проведении многопрофильных операций в полупустынной местности в соответствии с мандатом ООН по принуждению к миру", — говорится в заявлении Минобороны.

Учения, запланированные на период с 28 ноября по 11 декабря. В последствии Austra Hind будет проводиться каждый год поочередно в Индии и Австралии.

Ранее США, Австралия, Индия и Япония организовали блок QUAD (Quad group of nations) для решения проблем безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе.

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что с помощью QUAD США пытаются раскачать ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Главной причиной этого Патрушев назвал стремление США и их союзников любой ценой сохранить свое господство в мире.

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