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28 минут назад

Военкор Руденко показал, как Рогозин провел «дерзкий рейд» и обстрелял из гранатомета позиции ВСУ

Daily Storm

Военкор ВГТРК Андрей Руденко показал в своем Telegram-канале видео, на котором бывший глава «Роскосмоса», лидер группы военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин стреляет из гранатомета АГС в зоне спецоперации на Украине. По словам Руденко, прицельный огонь велся по двум опорным пунктам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Стрельбу по позициям украинской армии вели с двух пикапов.

На кадрах, опубликованных Руденко, гранатомет сначала готовят к стрельбе, затем Рогозин занимает позицию и открывает огонь из АГС. Видео сопровождается песней «Зверь» группы Nautilus Pompilius (она также звучала в фильме «Брат»), происходящее на записи Руденко назвал «дерзким рейдом». Помимо «Царских волков», в нем участвовала интернациональная бригада ДНР «Пятнашка».

Рогозин взял позывной «Сармат»

Рогозин находится в зоне военной операции с конца октября. Он взял себе позывной Космос, но затем сменил его на Сармат. По его словам, «Царские волки» взаимодействуют с теми, кто ответственен за оснащение батальонов, смотрят, как применяются различные технологии на поле боя. Рогозин пообещал оставаться в зоне конфликта до победы России.

Пост гендиректора «Роскосмоса» Рогозин занимал с 24 мая 2018 года по 15 июля 2022-го. В должности руководителя госкорпорации его сменил Юрий Борисов, с 2018 года занимавший должность вице-премьера.

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