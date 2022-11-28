Военкор ВГТРК Андрей Руденко показал в своем Telegram-канале видео, на котором бывший глава «Роскосмоса», лидер группы военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин стреляет из гранатомета АГС в зоне спецоперации на Украине. По словам Руденко, прицельный огонь велся по двум опорным пунктам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Стрельбу по позициям украинской армии вели с двух пикапов.

На кадрах, опубликованных Руденко, гранатомет сначала готовят к стрельбе, затем Рогозин занимает позицию и открывает огонь из АГС. Видео сопровождается песней «Зверь» группы Nautilus Pompilius (она также звучала в фильме «Брат»), происходящее на записи Руденко назвал «дерзким рейдом». Помимо «Царских волков», в нем участвовала интернациональная бригада ДНР «Пятнашка».

Рогозин находится в зоне военной операции с конца октября. Он взял себе позывной Космос, но затем сменил его на Сармат. По его словам, «Царские волки» взаимодействуют с теми, кто ответственен за оснащение батальонов, смотрят, как применяются различные технологии на поле боя. Рогозин пообещал оставаться в зоне конфликта до победы России.