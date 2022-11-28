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14 минут назад

Посол Польши в НАТО заявил, что военные склады альянса пустеют из-за помощи Украине

Газета.Ru

Посол Польши в НАТО Томаш Шатковский в эфире радиостанции RMF FM заявил, что склады альянса с оружием и снаряжением пустеют из-за помощи Украине.

В Польше заявили о пустых складах НАТО
Фото: Roman Chop/APRoman Chop/AP

По словам Шатковского, страны НАТО в последнее время менее активно передают Украине вооружение в том числе из-за того, что склады альянса с оружием и военной техникой начали пустеть. С этим столкнулись многие страны.

В качестве другой причины снижения темпов поставок вооружения украинской стороне дипломат назвал «усталость общественного мнения», в то время как общественное мнение являлось решающим фактором во многих странах, когда речь шла о предоставлении военной помощи Украине.

«Генеральный секретарь [НАТО Йенс Столтенберг] идет довольно далеко в своих декларациях или призывах, так как утверждает, что в некоторых случаях намного существеннее для нашей безопасности передача техники Украине, чем поддержание определенных норм, например, предложенные североатлантическим альянсом, если речь идет о запасах военной техники», — сказал Шатковский.

NYT: Две трети стран НАТО исчерпали возможности для поставок оружия Украине

Ранее сообщалось, что западные страны начали ощущать надвигающиеся последствия предоставленной Украине помощи.

Армия,Йенс Столтенберг,НАТО,
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