В Польше заявили о пустых складах НАТО

Посол Польши в НАТО Томаш Шатковский в эфире радиостанции RMF FM заявил, что склады альянса с оружием и снаряжением пустеют из-за помощи Украине.
По словам Шатковского, страны НАТО в последнее время менее активно передают Украине вооружение в том числе из-за того, что склады альянса с оружием и военной техникой начали пустеть. С этим столкнулись многие страны.
В качестве другой причины снижения темпов поставок вооружения украинской стороне дипломат назвал «усталость общественного мнения», в то время как общественное мнение являлось решающим фактором во многих странах, когда речь шла о предоставлении военной помощи Украине.
«Генеральный секретарь [НАТО Йенс Столтенберг] идет довольно далеко в своих декларациях или призывах, так как утверждает, что в некоторых случаях намного существеннее для нашей безопасности передача техники Украине, чем поддержание определенных норм, например, предложенные североатлантическим альянсом, если речь идет о запасах военной техники», — сказал Шатковский.
Ранее сообщалось, что западные страны начали ощущать надвигающиеся последствия предоставленной Украине помощи.