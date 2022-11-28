В Польше заявили о пустых складах НАТО

«Генеральный секретарь [НАТО Йенс Столтенберг] идет довольно далеко в своих декларациях или призывах, так как утверждает, что в некоторых случаях намного существеннее для нашей безопасности передача техники Украине, чем поддержание определенных норм, например, предложенные североатлантическим альянсом, если речь идет о запасах военной техники», — сказал Шатковский.