Boeing предложила Пентагону производить бомбы для Украины

Американская корпорация Boeing обратилась к властям США с предложением производить бомбы для Украины на предприятиях компании. Об этом сообщает агентство Reuters.

Их могут начать устанавливать на имеющиеся в наличии у Киева ракеты. Малогабаритные высокоточные бомбы будут предназначены для того, чтобы наносить удары по России.

Один из руководителей вашингтонского Центра стратегических и международных исследований Том Карако подчеркнул, что таких снарядов будет много. Они будут продаваться по низкой цене, уточнил он. Отмечается, что начать их использовать в стране могут тогда, когда запасы вооружения снизятся.

Подчеркивается, что Киев за счет таких снарядов сможет наносить «удары в тыл России». Их могут доставить уже предстоящей весной, уточняет агентство.

Снаряды начали разрабатывать и производить в 2019 году. Занимались данным вопросом концерн Boeing и шведская аэрокосмическая компания Saab AB.