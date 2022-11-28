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55 минут назад

Boeing предложила Пентагону производить бомбы для Украины

Лера Букина

Американская корпорация Boeing обратилась к властям США с предложением производить бомбы для Украины на предприятиях компании. Об этом сообщает агентство Reuters.

Boeing предложила Пентагону производить бомбы для Украины
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Их могут начать устанавливать на имеющиеся в наличии у Киева ракеты. Малогабаритные высокоточные бомбы будут предназначены для того, чтобы наносить удары по России.

Один из руководителей вашингтонского Центра стратегических и международных исследований Том Карако подчеркнул, что таких снарядов будет много. Они будут продаваться по низкой цене, уточнил он. Отмечается, что начать их использовать в стране могут тогда, когда запасы вооружения снизятся.

Подчеркивается, что Киев за счет таких снарядов сможет наносить «удары в тыл России». Их могут доставить уже предстоящей весной, уточняет агентство.

Снаряды начали разрабатывать и производить в 2019 году. Занимались данным вопросом концерн Boeing и шведская аэрокосмическая компания Saab AB.

Ранее газета The Wall Street Journal, ссылаясь на источник, сообщила, что объемные поставки вооружений на Украину могут отразиться на планах США по военной поддержке Тайваня.

Армия,Boeing,CSIS,Пентагон,
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