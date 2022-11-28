Минобороны РФ показало кадры работы расчетов 152-мм САУ "Акация"

Минобороны России показало кадры работы расчета самоходной 152-мм артиллерийской установки (САУ) 2С3 "Акация". Видео размещено в официальном Telegram-канале российского военного ведомства.
На кадрах видно, как экипаж САУ наводит орудие на цель, заряжает и производит выстрел.
Перед этим следует доклад об обнаружении цели:
"Янтарь, я Лесник, Янтарь, Я Лесник. Наблюдательный пункт противника. При беглом - огонь. Я Лесник".
Командир расчета САУ с позывным "Янтарь" командует:
"Цель - наблюдательный пункт, наблюдательный пункт. Осколочно-фугасным, взрыватель осколочный".
После этого экипаж производит манипуляции с орудием и докладывает: "517 прицел есть. Выстрел".
Далее следует выстрел и перезарядка орудия. Показаны кадры с беспилотника, где видно поражение некоего объекта.
После этого САУ меняет место дислокации, чтобы избежать ответного удара.
"Работаем в штатном расчете, несем боевое дежурство на указанном нам направлении в ожидании целей, которые выявят специальные подразделения или передовой край нашей пехоты", - рассказывает "Янтарь".
По его словам, работать приходится круглые сутки, и ночью, и днем, подавляя и уничтожая объекты, вскрываемые разведкой, пехотой и специальными подразделениями.
Ранее Минобороны России показало кадры работы смешанной батареи зенитно-ракетных комплексов "Бук" группировки "Отважные" в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине.
На кадрах показано передвижение ЗРК "Бук-М2", наводка ракетного блока с четырьмя ракетами и пуск ракет, а также развертывание комплекса "Бук-М3".