WSJ: у США может не хватить оружия для Тайваня из-за Украины

Американские чиновники и представители Конгресса США считают, что вооружение Украины может сорвать планы Вашингтона по поставкам оружия Тайваню. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на The Wall Street Journal.

Значительные поставки Киеву уже ограничили возможности Пентагона. Так, Вашингтон до сих пор не поставил Тайбэю 208 комплексов Javelin и 215 Stinger, заказ на которые был сделан еще в 2015 году.

По информации издания, отставание по поставкам уже составляет $18,7 млрд, хотя в декабре 2021 года оно оценивалось в $14 млрд.

Американо-китайская комиссия по обзору экономики и безопасности ожидает задержек по поставкам самоходных установок Stinger и Paladin. Среди причин - «перенаправление существующих запасов оружия и боеприпасов на Украину и проблемы с цепочками поставок из-за пандемии».