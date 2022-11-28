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20 минут назад

WSJ: у США может не хватить оружия для Тайваня из-за Украины

Елена Прошина

Американские чиновники и представители Конгресса США считают, что вооружение Украины может сорвать планы Вашингтона по поставкам оружия Тайваню. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на The Wall Street Journal.

WSJ: у США может не хватить оружия для Тайваня из-за Украины
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Значительные поставки Киеву уже ограничили возможности Пентагона. Так, Вашингтон до сих пор не поставил Тайбэю 208 комплексов Javelin и 215 Stinger, заказ на которые был сделан еще в 2015 году.

По информации издания, отставание по поставкам уже составляет $18,7 млрд, хотя в декабре 2021 года оно оценивалось в $14 млрд.

Американо-китайская комиссия по обзору экономики и безопасности ожидает задержек по поставкам самоходных установок Stinger и Paladin. Среди причин - «перенаправление существующих запасов оружия и боеприпасов на Украину и проблемы с цепочками поставок из-за пандемии».

По словам представителя Пентагона Сабрины Сингх, Вашингтон работает над тем, чтобы дать Тайваню и Украине возможности защитить себя. Ранее оборонное ведомство сообщало, что вооружение Украины происходит за счет запасов США, а Тайваню отправляется новое оружие.

Армия,Конгресс США,Пентагон,
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