Госдеп: санкции США против РФ повлияли на ход боев на Украине

«Мы прилагаем все усилия, чтобы ударить по России там, где это больно, чтобы еще больше ослабить ее способность вести войну с Украиной, и сегодня я могу объявить, что мы работаем полным ходом над 9-м пакетом санкций», — заявила фон дер Ляйен.