Госдеп: санкции США против РФ повлияли на ход боев на Украине

Координатор американской санкционной политики при Государственном департаменте США Джеймс О'Брайен заявил, что введенные в отношении России американские санкции оказали «реальное значение» на ход боев на Украине. Об этом он сказал в интервью CNN.
По словам дипломата, динамика боевых действий показывает, как действую санкции.
«Это реальные перемены в поведении России. Они вызваны отчасти санкциями, отчасти контролем за экспортом — там не могут купить те ресурсы, которые необходимы для функционирования Вооруженных сил», — высказал мнение О'Брайен.
Он также добавил, что Соединенные штаты продолжат поддерживать Украину до тех пор, «пока она не одержит победу».
24 ноября глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о подготовке девятого пакета санкций против России.
«Мы прилагаем все усилия, чтобы ударить по России там, где это больно, чтобы еще больше ослабить ее способность вести войну с Украиной, и сегодня я могу объявить, что мы работаем полным ходом над 9-м пакетом санкций», — заявила фон дер Ляйен.
24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.