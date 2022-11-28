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10 минут назад

Представитель Госдепа О'Брайен: санкции США против России повлияли на ход боев на Украине

Газета.Ru

Координатор американской санкционной политики при Государственном департаменте США Джеймс О'Брайен заявил, что введенные в отношении России американские санкции оказали «реальное значение» на ход боев на Украине. Об этом он сказал в интервью CNN.

Госдеп: санкции США против РФ повлияли на ход боев на Украине
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По словам дипломата, динамика боевых действий показывает, как действую санкции.

«Это реальные перемены в поведении России. Они вызваны отчасти санкциями, отчасти контролем за экспортом — там не могут купить те ресурсы, которые необходимы для функционирования Вооруженных сил», — высказал мнение О'Брайен.

Он также добавил, что Соединенные штаты продолжат поддерживать Украину до тех пор, «пока она не одержит победу».

24 ноября глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о подготовке девятого пакета санкций против России.

«Мы прилагаем все усилия, чтобы ударить по России там, где это больно, чтобы еще больше ослабить ее способность вести войну с Украиной, и сегодня я могу объявить, что мы работаем полным ходом над 9-м пакетом санкций», — заявила фон дер Ляйен.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Армия,Джеймс О'брайен,Владимир Путин,Еврокомиссия,Госдеп США,
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