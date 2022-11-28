В России назвали особенность подлодки «Магадан»

«Еще не так давно там были дизельные лодки советской постройки, поэтому было принято решение усилить флот новыми субмаринами. Одна из главных особенностей "Магадана" — он является носителем крылатых ракет "Калибр-ПЛ". Факт того, что "Магадан" отстрелялся одновременно по морской и наземной целям, — это значимое достижение. Стрельбы показали высокий технический уровень самой лодки и подтвердили квалификацию экипажа, который готов решать самые сложные задачи», — сказал Болтенков.