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7 минут назад

ВСУ понесли большие потери под Артемовском

Lenta.ru

Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли большие потери в боях под Артемовском в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом стало известно The New York Times (NYT).

ВСУ понесли большие потери под Артемовском
Фото: Flickr / U.S. Army Europe ImagesFlickr / U.S. Army Europe Images

Как пишет газета, в течение почти часа в пятницу, 25 ноября, поток жертв под Артемовском «казался нескончаемым». Врачи насчитали 50 раненых, а накануне за сутки через двери госпиталя прошли порядка 240 человек с огнестрельными и осколочными ранениями и сотрясением мозга.

По словам солдат, местных жителей и представителя министерства обороны США, в последние дни Украина направила под Артемовск новые потоки подкреплений, включая спецназ и менее подготовленных бойцов территориальной обороны, чтобы укрепить боевые позиции после тяжелых потерь.

19 ноября в ДНР сообщили, что российские войска продвигаются по всей линии фронта. Как утверждал врио главы республики Денис Пушилин, подразделения народной милиции освобождают Артемовск. Он уточнил, что ВСУ стягивали к городу дополнительные силы. «В Артемовске дом за домом, улица за улицей освобождаются», — заявил Пушилин.

Армия,Денис Пушилин,Пентагон,
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