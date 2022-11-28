ВСУ понесли большие потери под Артемовском

Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли большие потери в боях под Артемовском в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом стало известно The New York Times (NYT).

Фото: Flickr / U.S. Army Europe Images Flickr / U.S. Army Europe Images

Как пишет газета, в течение почти часа в пятницу, 25 ноября, поток жертв под Артемовском «казался нескончаемым». Врачи насчитали 50 раненых, а накануне за сутки через двери госпиталя прошли порядка 240 человек с огнестрельными и осколочными ранениями и сотрясением мозга.

По словам солдат, местных жителей и представителя министерства обороны США, в последние дни Украина направила под Артемовск новые потоки подкреплений, включая спецназ и менее подготовленных бойцов территориальной обороны, чтобы укрепить боевые позиции после тяжелых потерь.