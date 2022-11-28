Турция приготовилась к наземной операции в Сирии

Вооруженные силы Турции в течение нескольких дней закончат приготовления к наземной операции на севере Сирии, которая может вскоре начаться. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официальные лица страны.

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"Вооруженным силам Турции потребуется всего несколько дней, чтобы стать практически полностью готовыми", - сказал один из чиновников.

По его словам, "операция начнется в ближайшее время", указывая, что "теперь это зависит от решения президента" Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Другой источник подчеркнул, что "все приготовления завершены", и теперь это "политическое решение".

Отмечается, что позднее днем должно состояться заседание кабинета министров, на котором глава государства будет председательствовать.