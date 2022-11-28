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18 минут назад

Reuters: ВС Турции практически готовы к наземной операции в Сирии

Газета.Ruиещё 3

Вооруженные силы Турции в течение нескольких дней закончат приготовления к наземной операции на севере Сирии, которая может вскоре начаться. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официальные лица страны.

Турция приготовилась к наземной операции в Сирии
Фото: DepositphotosDepositphotos

"Вооруженным силам Турции потребуется всего несколько дней, чтобы стать практически полностью готовыми", - сказал один из чиновников.

По его словам, "операция начнется в ближайшее время", указывая, что "теперь это зависит от решения президента" Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Другой источник подчеркнул, что "все приготовления завершены", и теперь это "политическое решение".

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Отмечается, что позднее днем должно состояться заседание кабинета министров, на котором глава государства будет председательствовать.

Ранее телеканал TRT со ссылкой на правительственные источники сообщал, что вопросы противодействия терроризму станут одними из основных в повестке кабинета министров. В частности, будет оценена воздушная операция турецкой армии, которая проводится с 20 ноября на севере Ирака и Сирии "Коготь-меч".

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