Российские военные описали влияние погоды на боевые действия в Донбассе

«Мой танк увяз в черноземе буквально за несколько сотен метров до минных полей — отказали бортовые коробки. Я шел первым, еще два тральщика — прямо за мной. Они обогнали меня и умчались в туман. Больно наблюдать, когда парням приходится выполнять работу вместо тебя. Особенно когда она реально опасна», — рассказал механик-водитель танкового экипажа «Ветер».