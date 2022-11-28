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26 минут назад

Су-25 уничтожили замаскированные позиции ВСУ

Свободная прессаиещё 1

Кадрами работы российских военных в зоне специальной военной операции поделилось Минобороны РФ.

Су-25 уничтожили замаскированные позиции ВСУ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщают «Известия», экипажи штурмовой авиации Су-25 Воздушно-космических сил (ВКС) России нанесли ракетные авиационные удары по военным объектам и технике подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В результате боевого применения уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника ВСУ.

Ранее "СП" писала, что орудия «Нона» уничтожили пункты управления ВСУ в ходе спецоперации. Минобороны показало кадры боевой работы расчетов.

Орудия подавляют живую силу, батареи, бронетехнику и пункты управления ВСУ.

Армия,Минобороны России,
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