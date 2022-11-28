Су-25 уничтожили замаскированные позиции ВСУ

Кадрами работы российских военных в зоне специальной военной операции поделилось Минобороны РФ .

Как сообщают «Известия», экипажи штурмовой авиации Су-25 Воздушно-космических сил (ВКС) России нанесли ракетные авиационные удары по военным объектам и технике подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ).