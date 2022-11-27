Армия Сирии перебросила бронетехнику на границу для отпора Турции

Командование Вооруженных сил (ВС) Сирии перебросило подкрепления и бронетехнику в город Айн-эль-Араб на границе с Турцией для отпора турецким войскам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Al Watan.

Как сообщил изданию сирийский военный источник, в район дислокации прибыло по меньшей мере 20 танков и бронетранспортеров, доставлены артиллерийские орудия и крупнокалиберные пулеметы.

Решение о переброске дополнительных сил и бронетехники власти Сирии приняли после интенсивных обстрелов со стороны турецких войск и формирований сирийской вооруженной оппозиции, которые нанесли более 40 артиллерийских ударов по окрестностям Айн-эль-Араба и Телль-Рифаата.

20 и 21 ноября Турция нанесла авиаудары по территории Сирии и Ирака в рамках операции «Коготь-меч». Целью действий Анкара назвала уничтожение баз курдских боевиков, причастных к недавнему теракту в Стамбуле. Удары были нанесены истребителями F-16 и беспилотниками Военно-воздушных сил (ВВС) Турции по четырем регионам в Сирии и по одному — в Ираке.