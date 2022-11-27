В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 60.48EUR 62.88
Войти в почту
27 минут назад

Раскрыты детали работы проверяющих поставляемое Украине оружие американцев

Lenta.ruиещё 4

Американские специалисты на Украине проверяют поставляемое Киеву оружие вдалеке от линий фронта и находятся там безоружными. Такие детали их работы раскрыли источники The Washington Post (WP).

Раскрыты детали работы проверяющих поставляемое Украине оружие американцев
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как говорится в публикации, американцы проводят проверки вооружений безоружными, «что могло бы оказаться небезопасным, если бы их направили ближе к линиям фронта».

По информации издания, в администрация президента США Джо Байдена сопротивляются отправке инспекторов или иного военного персонала глубже на Украину из-за опасений спровоцировать еще большее разжигание конфликта, чтобы избежать ситуации, которую Кремль может интерпретировать «как прямое американское участие в военных действиях».

Economist: попытки ВСУ захватить Крым рассорят Зеленского с Западом

Кроме того, сейчас «расширенный» мониторинг поставляемых Украине вооружений проводится только в отношении отдельных видов вооружений, содержащих «чувствительные технологии».

Ранее стало известно, что республиканцы в Палате представителей Конгресса США предупредили администрацию президента Джо Байдена о намерении ужесточить контроль за поставками оружия, которое отправляется на Украину. В американском истеблишменте в целом растут опасения насчет судьбы высланной военной помощи, особенно легких вооружений, отследить которые довольно трудно.

Армия,Джозеф Байден,Администрация США,Конгресс США,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители