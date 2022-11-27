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49 минут назад

Российские военные уничтожили до 100 наемников «Иностранного легиона» в ДНР

Lenta.ruиещё 1

Российские военные нанесли удар высокоточным оружием по наемникам «Иностранного легиона» Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

Российские военные нанесли удар по «Иностранному легиону» в ДНР
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его словам, Военно-космические силы (ВКС) РФ атаковали противника в районе населенного пункта Часов Яр.

«Уничтожено до 100 иностранных наемников и шесть единиц бронетехники», — сказал Конашенков.

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Ранее разведка ЛНР зафиксировала отход пункта управления 10-й горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) из города Часов Яр. Отмечается, что украинское руководство приняло решение о передислокации «в более безопасное место» из-за «постоянных потерь, в том числе среди офицерского состава».

Армия,Игорь Конашенков,Верховный суд,
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