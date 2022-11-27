Названы возможные последствия удара по Кривому Рогу для ВСУ

«Если артиллерия одной из сторон постоянно обстреливает, то восстановление может затянуться, поскольку под обстрелами это сложно делать. Если удар нанесен и на этом все, то потребуется несколько суток. Но кто гарантирует, что снова не будет нанесен удар? Сегодня многое зависит от того, как быстро Украина получит обещанные США средства противовоздушной обороны (ПВО). Если ВСУ их получит, они в значительной степени могут прикрыть эти узлы от ударов», — заключил Александр Жилин.