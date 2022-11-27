Подход Вашингтона к конфликту на Украине слишком однобокий, США неправильно толкуют цели российской спецоперации, написал в статье для издания National Interest ветеран американской разведки Пол Пиллар.
Общество в США не задается вопросом, заслуживает ли Украина ту помощь, которую оказывает Запад, пишет Пиллар для National Interest. Он пояснил, что происходит это из-за однобокого взгляда на ситуацию.
«Основное внимание комментаторы уделяют тому, чего хочет сторона, которую мы поддерживаем. Удобно говорить о прекращении конфликта, когда на поле боя побеждают «хорошие», и можно рассчитывать, что мирное урегулирование лишь закрепит сложившуюся ситуацию. Но противник желает того же, а значит, конфликт будет вечным, без шанса на мирные переговоры», – приводит его слова Lenta.ru.
Пиллар считает, что Киев и Запад поступают опрометчиво, когда откладывают переговоры. Разведчик уверен, что исход переговоров не гарантирован. Он уверен, что Россия также имеет свое мнение по этому поводу. Для президента Путина спецоперация на Украине – вовсе не второстепенная кампания, и он пойдет на переговоры лишь при условии выполнения всех поставленных целей.
Напомним, удары по инфраструктуре показали, что Россия может уничтожить Украину за день без применения ядерного оружия, однако Москва проявляет сдержанность из-за исторической общности, написал на своем сайте бывший сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс.