Подход Вашингтона к конфликту на Украине слишком однобокий, США неправильно толкуют цели российской спецоперации, написал в статье для издания National Interest ветеран американской разведки Пол Пиллар.

Общество в США не задается вопросом, заслуживает ли Украина ту помощь, которую оказывает Запад, пишет Пиллар для National Interest. Он пояснил, что происходит это из-за однобокого взгляда на ситуацию.

«Основное внимание комментаторы уделяют тому, чего хочет сторона, которую мы поддерживаем. Удобно говорить о прекращении конфликта, когда на поле боя побеждают «хорошие», и можно рассчитывать, что мирное урегулирование лишь закрепит сложившуюся ситуацию. Но противник желает того же, а значит, конфликт будет вечным, без шанса на мирные переговоры», – приводит его слова Lenta.ru.

Пиллар считает, что Киев и Запад поступают опрометчиво, когда откладывают переговоры. Разведчик уверен, что исход переговоров не гарантирован. Он уверен, что Россия также имеет свое мнение по этому поводу. Для президента Путина спецоперация на Украине – вовсе не второстепенная кампания, и он пойдет на переговоры лишь при условии выполнения всех поставленных целей.