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17 минут назад

Столтенберг призвал уменьшить зависимость НАТО от авторитарных режимов

Lenta.ru

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал страны альянса снижать зависимость от «авторитарных режимов», имея в виду в первую очередь Китай. Его слова приводит Die Welt.

Столтенберг призвал уменьшить зависимость НАТО от авторитарных режимов
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам генсека, конфликт на Украине показал, насколько опасно зависеть от газа из России.

«Теперь нам нужно оценить нашу зависимость от авторитарных режимов, не в последнюю очередь от Китая», — отметил Столтенберг.

По его словам, речь идет об управлении рисками, уменьшении уязвимостей и повышении устойчивости критически важной инфраструктуры и цепочек поставок НАТО.

Отмечается, что альянс стремится укрепить устойчивость по отношению к Пекину в экономическом и военном плане, а также в киберпространстве. Китай станет одной из главных тем встречи министров иностранных дел стран НАТО, которая пройдет 29-30 ноября в Бухаресте.

Ранее Столтенберг признал, что Запад платит высокую цену за поддержку Украины в нынешнем конфликте.

Армия,В мире,Йенс Столтенберг,НАТО,
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