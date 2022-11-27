Столтенберг призвал уменьшить зависимость НАТО от авторитарных режимов

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал страны альянса снижать зависимость от «авторитарных режимов», имея в виду в первую очередь Китай. Его слова приводит Die Welt.
«Теперь нам нужно оценить нашу зависимость от авторитарных режимов, не в последнюю очередь от Китая», — отметил Столтенберг.
По его словам, речь идет об управлении рисками, уменьшении уязвимостей и повышении устойчивости критически важной инфраструктуры и цепочек поставок НАТО.
Отмечается, что альянс стремится укрепить устойчивость по отношению к Пекину в экономическом и военном плане, а также в киберпространстве. Китай станет одной из главных тем встречи министров иностранных дел стран НАТО, которая пройдет 29-30 ноября в Бухаресте.
Ранее Столтенберг признал, что Запад платит высокую цену за поддержку Украины в нынешнем конфликте.