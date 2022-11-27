Турция возобновила удары по территории Иракского Курдистана

Вооруженные силы Турции в воскресенье, 27 ноября нанесли удары по территории Ирака. Об этом со ссылкой на источник сообщает информационное агентство Shafaq.

Сообщается, что сегодня турецкие военные самолеты обстреляли районы иракского Курдистана.

Источник сообщил, что атака была нацелена на гору Матин, возвышающуюся над районом Амеди, к северу от Духока.

Он добавил, что турецкая артиллерия также обстреляла деревни в Амеди.

Турция 20 ноября начала воздушную операцию против запрещенной в стране «Рабочей партии Курдистана» (РПК) на севере Сирии и на севере Ирака. Эрдоган назвал операцию успешной и не исключил, что за ней последует и наземная.