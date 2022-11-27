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33 минуты назад

Турция возобновила удары по территории Иракского Курдистана

Майк Габриелян

Вооруженные силы Турции в воскресенье, 27 ноября нанесли удары по территории Ирака. Об этом со ссылкой на источник сообщает информационное агентство Shafaq.

Турция возобновила удары по территории Иракского Курдистана
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Сообщается, что сегодня турецкие военные самолеты обстреляли районы иракского Курдистана.

Источник сообщил, что атака была нацелена на гору Матин, возвышающуюся над районом Амеди, к северу от Духока.

Он добавил, что турецкая артиллерия также обстреляла деревни в Амеди.

Турция 20 ноября начала воздушную операцию против запрещенной в стране «Рабочей партии Курдистана» (РПК) на севере Сирии и на севере Ирака. Эрдоган назвал операцию успешной и не исключил, что за ней последует и наземная.

Ранее в Анкаре заявили, что наземная военная операция Турции в Сирии будет проведена в ближайшее время.

Армия,В мире,Рабочая партия Курдистана,
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