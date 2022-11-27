Министр обороны Эстонии: российская армия станет сильнее после СВО

«Мы должны быть честными: ВМФ России и ВВС России более или менее так же велики, как и до начала конфликта. Извлечение Россией уроков из СВО означает, что в ближайшие годы она будет больше инвестировать в навыки, которые были успешными на Украине с их точки зрения», — передает его слова Die Zeit.