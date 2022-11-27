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19 минут назад

Тайвань зафиксировал приближение к острову восьми самолетов и четырех кораблей КНР

ТАСС

Оборонное ведомство Тайваня за последние сутки зафиксировало в прилегающем к острову регионе четыре корабля ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) и восемь самолетов КНР. Об этом в воскресенье говорится в ежедневной сводке, публикуемой на сайте ведомства.

Тайвань зафиксировал приближение к острову самолетов и кораблей КНР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Сегодня по состоянию к 06:00 утра (01:00 мск - прим. ТАСС) вокруг Тайваня было обнаружено восемь самолетов и четыре корабля НОАК", - отмечается в заявлении.

Утверждается, что в ходе маневров два истребителя J-10 и два стратегических бомбардировщика H-6 совершили заход в опознавательную зону ПВО Тайваня на юго-западном участке. Военные Тайваня в ответ поднимали воздушный патруль, распространяли радиопредупреждения и развернули зенитные ракетные комплексы.

НОАК в последние месяцы проводит такие маневры регулярно. Напряженность в регионе Тайваньского пролива усилилась после состоявшегося 2-3 августа визита в Тайбэй спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, вызвавшего резкую реакцию властей КНР.

Крупнейший китайский остров Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, но в Пекине его считают неотъемлемой частью единой страны и добиваются конечного воссоединения.

Армия,Конгресс США,
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