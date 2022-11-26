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11 минут назад

Власти Твери прокомментировали появление бронетехники с флагами Украины

Елена Прошина

Власти Твери прокомментировали появление в городе бронетехники с украинскими флагами. Комментарий опубликован на сайте городской администрации.

«В центральном районе Твери проходят съемки художественного фильма о проведении специальной военной операции на территории Украины с использованием специальной техники», - сказано в сообщении.

В Твери заметили военную технику с флагами Украины

Отмечается, что фильм снимается при поддержке Минобороны РФ и Минкультуры РФ.

Съемки в Твери продолжатся 4 и 5 декабря. В эти дни движение на участке набережной Степана Разина ограничат с 5 утра до 17-30.

В субботу жители Твери заметили колонну военной техникой с флагами Украины.

«Сегодня жители Твери знатно удивились, если не сказать грубее, увидев на улицах города данную картину. С Заволжья в центр двигались БТР с украинскими флагами….», - написал Telegram-канал «Тверская телега».

Авторы считают, что киношникам «следовало всякие иностранные отличительные элементы снять, чтобы не наводить панику».

Армия,Видео,Минкультуры России,Минобороны России,
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