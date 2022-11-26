Власти Твери прокомментировали появление бронетехники с флагами Украины

Власти Твери прокомментировали появление в городе бронетехники с украинскими флагами. Комментарий опубликован на сайте городской администрации.
«В центральном районе Твери проходят съемки художественного фильма о проведении специальной военной операции на территории Украины с использованием специальной техники», - сказано в сообщении.
Отмечается, что фильм снимается при поддержке Минобороны РФ и Минкультуры РФ.
Съемки в Твери продолжатся 4 и 5 декабря. В эти дни движение на участке набережной Степана Разина ограничат с 5 утра до 17-30.
В субботу жители Твери заметили колонну военной техникой с флагами Украины.
«Сегодня жители Твери знатно удивились, если не сказать грубее, увидев на улицах города данную картину. С Заволжья в центр двигались БТР с украинскими флагами….», - написал Telegram-канал «Тверская телега».
Авторы считают, что киношникам «следовало всякие иностранные отличительные элементы снять, чтобы не наводить панику».