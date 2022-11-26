Власти Твери прокомментировали появление бронетехники с флагами Украины

Власти Твери прокомментировали появление в городе бронетехники с украинскими флагами. Комментарий опубликован на сайте городской администрации.

«В центральном районе Твери проходят съемки художественного фильма о проведении специальной военной операции на территории Украины с использованием специальной техники», - сказано в сообщении.

Отмечается, что фильм снимается при поддержке Минобороны РФ и Минкультуры РФ.

Съемки в Твери продолжатся 4 и 5 декабря. В эти дни движение на участке набережной Степана Разина ограничат с 5 утра до 17-30.

В субботу жители Твери заметили колонну военной техникой с флагами Украины.

«Сегодня жители Твери знатно удивились, если не сказать грубее, увидев на улицах города данную картину. С Заволжья в центр двигались БТР с украинскими флагами….», - написал Telegram-канал «Тверская телега».