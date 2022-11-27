В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 60.48EUR 62.88
Войти в почту
7 минут назад

NYT: Две трети стран НАТО исчерпали возможности для поставок оружия Украине

Деловая газета "Взгляд"иещё 5

Две трети стран НАТО исчерпали возможности для поставок оружия Украине, сообщил представитель Североатлантического альянса американскому изданию The New York Times.

Подсчитано число оставшихся без запасов оружия стран НАТО из-за Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как утверждает источник издания в НАТО, малые страны исчерпали свой потенциал, а 20 из 30 членов Североатлантического альянса – «значительно исчерпали», при этом оставшиеся десять государств пока готовы помогать Киеву, особенно более крупные страны – Франция, Германия, Италия и Нидерланды, передает РИА «Новости».

Напомним, в понедельник американские СМИ сообщали, что США и страны Европы столкнулись с проблемой истощения запасов оружия в связи с поставками на Украину.

Армия,НАТО и Украина,Украина в НАТО,НАТО,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители