Подсчитано число оставшихся без запасов оружия стран НАТО из-за Украины

Как утверждает источник издания в НАТО, малые страны исчерпали свой потенциал, а 20 из 30 членов Североатлантического альянса – «значительно исчерпали», при этом оставшиеся десять государств пока готовы помогать Киеву, особенно более крупные страны – Франция, Германия, Италия и Нидерланды, передает РИА «Новости».