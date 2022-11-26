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13 минут назад

В Твери заметили военную технику с флагами Украины

Илья Родин

В Твери жители заметили колонну военной техникой с символикой Украины. Выяснилось, что они стали свидетелями съемочного процесса. Об этом пишет Федеральное агентство новостей.

Отмечается, что в социальных сетях появились ролики, на кадрах которых можно было заметить большую колонну военных грузовых машин и БТР. На бортах техники были изображены украинские флаги.

«Это чего это происходит у нас? Это, может быть, кому-то покажется какой-то провокацией», - заметил автор одного из видео.

Позже выяснилось, что замеченная на улицах городах техника - реквизит для нового фильма про спецоперацию. Предположительно, это будет драма под названием «Музыкант».

В тверских пабликах ранее были опубликованы о наборе массовки в картину. Съемочная группа даже обещала выдать участникам бутафорское оружие, сообщает Telegram-канал SHOT.

Уточняется, что во избежание неприятных инцидентов рядом с местом съемок дежурит полиция.

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