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9 минут назад

Генерал Болдырев назвал примерные сроки спецоперации

Газета.Ru

Бывший главнокомандующий российскими сухопутными войсками, генерал армии Владимир Болдырев назвал примерные сроки окончания специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом пишет Ura.ru.

Генерал Болдырев назвал примерные сроки спецоперации
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Все это будет долго. Это не один, и не два, и даже не полгода», — заявил генерал.

По словам Болдырева, операция не закончится в ближайшие несколько месяцев.

Он подчеркнул, что для российских военнослужащих сейчас принципиально важно «стоять насмерть на занимаемых рубежах».

В конце октября Болдырев говорил, что не верит в проблемы украинских войск в Херсонской и Запорожской областях, о которых заявляли в офисе президента Украины Владимира Зеленского.

Генерал назвал возможные сроки завершения спецоперации на Украине

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Армия,Владимир Болдырев,Владимир Зеленский,Владимир Путин,
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