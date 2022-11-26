Генерал Болдырев назвал примерные сроки спецоперации

Бывший главнокомандующий российскими сухопутными войсками, генерал армии Владимир Болдырев назвал примерные сроки окончания специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом пишет Ura.ru.
«Все это будет долго. Это не один, и не два, и даже не полгода», — заявил генерал.
По словам Болдырева, операция не закончится в ближайшие несколько месяцев.
Он подчеркнул, что для российских военнослужащих сейчас принципиально важно «стоять насмерть на занимаемых рубежах».
В конце октября Болдырев говорил, что не верит в проблемы украинских войск в Херсонской и Запорожской областях, о которых заявляли в офисе президента Украины Владимира Зеленского.
В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.