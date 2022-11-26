Генерал Болдырев назвал примерные сроки спецоперации

Бывший главнокомандующий российскими сухопутными войсками, генерал армии Владимир Болдырев назвал примерные сроки окончания специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом пишет Ura.ru.

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«Все это будет долго. Это не один, и не два, и даже не полгода», — заявил генерал.

По словам Болдырева, операция не закончится в ближайшие несколько месяцев.

Он подчеркнул, что для российских военнослужащих сейчас принципиально важно «стоять насмерть на занимаемых рубежах».

В конце октября Болдырев говорил, что не верит в проблемы украинских войск в Херсонской и Запорожской областях, о которых заявляли в офисе президента Украины Владимира Зеленского.