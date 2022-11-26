В США оценили поставленные Украине турецкие РСЗО

Британские СМИ со ссылкой на неназванные источники сообщили, что Турция якобы поставила Киеву ракеты РСЗО TRLG-230. Они предназначены для нанесения точечных ударов с лазерным наведением, сообщает издание 19FortyFive.

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Издание пишет, что пока нет подтвержденной информации о поставке турецких ракет Киеву. Сообщил об этом только Middle East Eye - лондонский новостной интернет-сайт, освещающий события на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Он описывает себя как «независимую новостную онлайн-организацию, основанную в апреле 2014 года».

«Несмотря на то, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган настаивает на том, чтобы Украина и Россия урегулировали конфликт дипломатическим путем, неназванные источники сообщили Middle East Eye на этой неделе, что страна поставила Украине десятки ракет с лазерным наведением TRLG-230», - отмечает 19FortyFive.

Также информацию и видео с ракетами распространяли пропагандистские украинские ресурсы. При этом турецкие официальные лица заявляли, что некоторые требования Украины по поставкам оружия нереалистичны.