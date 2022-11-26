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37 минут назад

В США оценили поставленные Украине турецкие РСЗО

Lenta.ru

Ракеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) TRLG-230, которые Турция поставила Украине, предназначены для нанесения точечных ударов. Такую оценку оружия дал обозреватель американского издания 19FortyFive Джек Бакби.

В США оценили поставленные Украине турецкие РСЗО
Фото: RoketsanRoketsan

По его словам, снаряд TRLG-230 использует наведение по лазерному лучу.

«Ракета имеет дальность полета от 20 до 70 километров и может поражать цели с точностью всего два метра», — утверждает автор.

Согласно Бакби, снаряды турецкой РСЗО могут использоваться совместно с ударно-разведывательным беспилотным летательным аппаратом Bayraktar TB2, что повысит их дальность и точность применения.

Ранее турецкие реактивные системы залпового огня TRLG-230 оценил российский военный эксперт Юрий Кнутов.

В ноябре издание «Русская весна» опубликовало кадры первого применения турецкой РСЗО TRLG-230 в зоне спецоперации на Украине.

Армия,Юрий Кнутов,
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