Российская армия уничтожила склад боеприпасов РСЗО HIMARS в Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны России.

«В районе населенного пункта Кушугум Запорожской области уничтожен склад боеприпасов реактивной системы залпового огня HIMARS», - сказал представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Он добавил, что за сутки ВС РФ поразили две украинские установки «Град» в районе поселка Липцы Харьковской области.

На Купянском направлении (Новоселовское) уничтожено свыше 30 боевиков, один бронеавтомобиль и три пикапа.

Вблизи Коломыйчихи и Площанки потери врага составили более 40 боевиков убитыми и ранеными. Уничтожены три БМП и два автомобиля.

На Донецком направлении отражены контратаки ВСУ в районах Белогоровки, Яковлевки и Клещеевки. Русская армия уничтожила до 70 боевиков, три танка, две боевые бронированные машины.

Кроме того, поражены пять пунктов управления ВСУ в районе Чугуева, Крамоторска, Северска, Ямполя, Редкодуба и Еленоконстантиновки, а также 56 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 158-ми районах.