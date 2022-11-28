На Запорожском направлении уничтожен наблюдательный пункт ВСУ

Экипаж российской самоходной артиллерийской установки (САУ) "Акация" уничтожил наблюдательный пункт военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожском направлении. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на командира артиллерийского подразделения ВС РФ.
По его словам, подразделения разведки обнаружили наблюдательный пункт украинских солдат.
"Мы получили целеуказание, вышли на позиции", — сказал командир артиллерийского подразделения.
Он добавил, что позже разведка подтвердила поражение цели.
Ранее председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что ВСУ перебрасывают в район Орехова в Запорожской области две бригады и артиллерию. До этого он заявил, что на севере Запорожской области возводят укрепрайоны из-за возможного наступления украинских войск. В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.