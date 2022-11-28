На Запорожском направлении уничтожен наблюдательный пункт ВСУ

Ранее председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что ВСУ перебрасывают в район Орехова в Запорожской области две бригады и артиллерию. До этого он заявил, что на севере Запорожской области возводят укрепрайоны из-за возможного наступления украинских войск. В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.