В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 60.48EUR 62.88
Войти в почту
38 минут назад

РИА Новости сообщило об уничтожении наблюдательного пункта ВСУ на Запорожском направлении

Газета.Ruиещё 1

Экипаж российской самоходной артиллерийской установки (САУ) "Акация" уничтожил наблюдательный пункт военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожском направлении. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на командира артиллерийского подразделения ВС РФ.

На Запорожском направлении уничтожен наблюдательный пункт ВСУ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, подразделения разведки обнаружили наблюдательный пункт украинских солдат.

"Мы получили целеуказание, вышли на позиции", — сказал командир артиллерийского подразделения.

Он добавил, что позже разведка подтвердила поражение цели.

Ранее председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что ВСУ перебрасывают в район Орехова в Запорожской области две бригады и артиллерию. До этого он заявил, что на севере Запорожской области возводят укрепрайоны из-за возможного наступления украинских войск. В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Армия,Владимир Рогов,Владимир Путин,Верховный суд,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители