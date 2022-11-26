Бельгия передаст Киеву 10 подводных беспилотников

Кроме того, Брюссель отправит украинской стороне две лаборатории для измерения радиации и применения химического или бактериологического оружия.
Об этом сообщила министр обороны королевства Людивин Дедондер в интервью газете Soir.
«В ближайшее время мы выполним решение совета министров по отправке дронов, которые позволяют идентифицировать любые подводные угрозы — от мин до шпионских средств. Они будут доставлены на Украину к концу мая в несколько этапов», — сказала министр.
Помимо этого, Бельгия намерена организовать 18 видов курсов для обучения украинских военных, их будут курировать около ста специалистов. В частности, украинцев будут учить снайперскому делу, разведке, разминированию и оказанию медицинской помощи. Программа начнётся в декабре.