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29 минут назад

Украинского боевика по кличке Sunset ликвидировали под Артемовском

Lenta.ru

На артемовском направлении силовики ликвидировали идейного украинского боевика Дмитро Сидорко, известного как Sunset. Об этом в субботу, 26 ноября, сообщает издание «Русская весна».

Украинского боевика по кличке Sunset ликвидировали под Артемовском
Фото: телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны»телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны»

По сведениям издания, мужчина стал приверженцем неонацизма еще в школьные годы. В феврале 2022 года он добровольно пошел воевать против России.

Стали известны подробности о командирах наемников на Украине

Воевал ли Сидорко против подразделений ДНР до начала спецоперации, не уточняется.

19 ноября в ДНР сообщили, что российские войска продвигаются по всей линии фронта. Как утверждает глава республики Денис Пушилин, подразделения народной милиции освобождают Артемовск. Он уточнил, что ВСУ стягивали к городу дополнительные силы.

«В Артемовске дом за домом, улица за улицей освобождаются», — заявил Пушилин.

Армия,СВО,Денис Пушилин,
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