На артемовском направлении силовики ликвидировали идейного украинского боевика Дмитро Сидорко, известного как Sunset. Об этом в субботу, 26 ноября, сообщает издание «Русская весна».
По сведениям издания, мужчина стал приверженцем неонацизма еще в школьные годы. В феврале 2022 года он добровольно пошел воевать против России.
Воевал ли Сидорко против подразделений ДНР до начала спецоперации, не уточняется.
19 ноября в ДНР сообщили, что российские войска продвигаются по всей линии фронта. Как утверждает глава республики Денис Пушилин, подразделения народной милиции освобождают Артемовск. Он уточнил, что ВСУ стягивали к городу дополнительные силы.
«В Артемовске дом за домом, улица за улицей освобождаются», — заявил Пушилин.