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44 минуты назад

Командир Ми-35 рассказал о применении вертолета в зоне СВО

Lenta.ru

Вертолет Ми-35, в отличие от Ка-52, может решать ударные, транспортные и спасательные задачи, рассказал командир экипажа Ми-35, принимающего участие в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом в Telegram-канале сообщило Минобороны России.

Командир Ми-35 рассказал о применении вертолета в зоне СВО
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА НовостиПресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Военное ведомство напомнило, что Ми-35 способны развивать скорость до 200 километров в час, находясь на высоте 5-7 метров от поверхности Земли, что позволяет исключить их обнаружение средствами противовоздушной обороны (ПВО) противника.

Отдельно Минобороны отметило прием, называемый кабрированием, в рамках которого неожиданно для противника «перед самой лесополосой боевая машина резко задирает нос, набирая высоту, и стреляет 80-миллиметровыми неуправляемыми авиационными ракетами».

«Данный вертолет Ми-35 может еще забрать раненых, высадить или забрать разведгруппу. Помимо ударных задач, может еще выполнить транспортные и спасательные задачи. Вот его универсальность и отличия от Ка-52. Броня, скорость и огневая мощь. Все основные задачи на поражение наземных целей, бронированных целей, малобронированных целей, наземных объектов, живой силы противника. Плюс — может выполнить эвакуацию», — сказал командир экипажа Ми-35.

В июле заместитель командующего Военно-воздушными силами и войсками ПВО Вооруженных сил Белоруссии Дмитрий Михолап сообщил, что белорусская армия вооружится российскими системами С-400 и вертолетами Ми-35.

Армия,СВО,Минобороны России,
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