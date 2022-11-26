Командир Ми-35 рассказал о применении вертолета в зоне СВО

«Данный вертолет Ми-35 может еще забрать раненых, высадить или забрать разведгруппу. Помимо ударных задач, может еще выполнить транспортные и спасательные задачи. Вот его универсальность и отличия от Ка-52. Броня, скорость и огневая мощь. Все основные задачи на поражение наземных целей, бронированных целей, малобронированных целей, наземных объектов, живой силы противника. Плюс — может выполнить эвакуацию», — сказал командир экипажа Ми-35.