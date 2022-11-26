В США указали на проблемы из-за ломающейся на Украине артиллерии

Артиллерия, которую поставляют Соединённые Штаты и их союзники на Украину, постоянно ломается или повреждается, что становится проблемой для Пентагона. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на официальных американских и украинских лиц.

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По данным издания, повреждённое вооружение отправляют на ремонт и обслуживание в Польшу.

Однако, как пишет газета, украинские высокопоставленные лица хотят, чтобы объекты для ремонта оружия находились ближе, чтобы быстрее возвращать вооружение в зону боевых действий.