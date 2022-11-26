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37 минут назад

New York Times: поставляемое США Украине вооружение постоянно ломается или повреждается

RT на русскомиещё 7

Артиллерия, которую поставляют Соединённые Штаты и их союзники на Украину, постоянно ломается или повреждается, что становится проблемой для Пентагона. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на официальных американских и украинских лиц.

В США указали на проблемы из-за ломающейся на Украине артиллерии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным издания, повреждённое вооружение отправляют на ремонт и обслуживание в Польшу.

Дальше, чем HIMARS: Киев может получить более дальнобойное оружие

Однако, как пишет газета, украинские высокопоставленные лица хотят, чтобы объекты для ремонта оружия находились ближе, чтобы быстрее возвращать вооружение в зону боевых действий.

Ранее газета The Washington Post передавала, что США и Евросоюз попали в сложную ситуацию из-за истощения запасов вооружений для поставок на Украину.

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