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1 час назад

Пентагон прокомментировал ракетный удар по базе США в Сирии

Елена Прошина

Министерство обороны Соединенных Штатов подтвердило ракетный удар, которому подверглась американская база на территории Сирии, сообщает news.ru.

Пентагон прокомментировал ракетный удар по базе США в Сирии
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По данным Пентагона, в результате обстрела никто не пострадал. Инцидент подрывает мир и стабильность в регионе, сообщает военное ведомство. Две ракеты были нацелены на силы коалиции на патрульной базе США в аль-Шаддади. Имуществу также не было нанесено никакого ущерба.

Американское командование также отмечает, что удар поставил под угрозы силы коалиции.

О том, откуда были выпущены снаряды, не сообщается.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара имеет право самостоятельно решать проблемы, связанные с безопасностью, возникающие на севере Сирии. По словам главы государства, страна имеет полное право задерживать и наказывать террористов как у себя, так и за границей.

Армия,Реджеп Эрдоган,Пентагон,
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