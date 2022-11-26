Пентагон прокомментировал ракетный удар по базе США в Сирии

Министерство обороны Соединенных Штатов подтвердило ракетный удар, которому подверглась американская база на территории Сирии, сообщает news.ru.
По данным Пентагона, в результате обстрела никто не пострадал. Инцидент подрывает мир и стабильность в регионе, сообщает военное ведомство. Две ракеты были нацелены на силы коалиции на патрульной базе США в аль-Шаддади. Имуществу также не было нанесено никакого ущерба.
Американское командование также отмечает, что удар поставил под угрозы силы коалиции.
О том, откуда были выпущены снаряды, не сообщается.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара имеет право самостоятельно решать проблемы, связанные с безопасностью, возникающие на севере Сирии. По словам главы государства, страна имеет полное право задерживать и наказывать террористов как у себя, так и за границей.