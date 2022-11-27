Япония решила вкладываться в оборону

Правительство Японии в течение ближайших пяти лет планирует потратить более 40 трлн иен (более $290 млрд) на повышение обороноспособности страны. Об этом в воскресенье сообщила японская газета Yomiuri.

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По ее информации, в настоящее время соответствующий план находится на рассмотрении. Ежегодно японские власти планируют расходовать на оборону более 2% ВВП.

Министерство обороны Японии планирует запросить на 2023 финансовый год бюджет в размере более 5,59 трлн иен (около $40 млрд). В случае одобрения этого запроса военные расходы Токио вырастут более чем на 4% по сравнению с текущим годом. В то же время, по данным местных СМИ, по многим позициям в запрошенном бюджете в настоящее время не указаны конкретные суммы. В результате итоговый размер военных ассигнований возрастет по крайней мере еще на 1 трлн иен и превысит отметку в 6,5 трлн иен ($45 млрд). Эти средства, в частности, предполагается направить на разработку и массовое производство ракет повышенной дальности, ударных беспилотников, новых средств ПРО, способных в том числе перехватывать гиперзвуковые системы.