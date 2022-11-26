На Украине подготовились к обороне Киева

Военные Украины наращивают оборонные возможности Киева, сообщает «Ура.ру».

Фото: тасс тасс

Как заявляет городская военная администрация, военнослужащие с гражданскими инженерами и строителями проводят работы по наращиванию оборонных возможностей города, оборудуются мощные фортификационные укрепления. На взводных и ротных опорных пунктах силы обороны обустраивают места для укрытия и проживания личного состава Вооруженных сил Украины.

Военные устанавливают долговременные огневые сооружения для ведения оборонительного боя.

Ранее Киев обратился к западным странам с просьбой предоставить дизельное топливо для аварийных генераторов и дополнительный газ. Об этом попросил глава государства Владимир Зеленский. Власти заявили, что это необходимо, чтобы компенсировать нехватку электроэнергии в стране. Россия наносит удары по объектам военной и энергетической инфраструктуры Украины, в ряде регионов страны возникли проблемы с энергоснабжением.