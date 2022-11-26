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32 минуты назад

На Украине подготовились к обороне Киева

Елена Прошина

Военные Украины наращивают оборонные возможности Киева, сообщает «Ура.ру».

На Украине подготовились к обороне Киева
Фото:  тасс тасс

Как заявляет городская военная администрация, военнослужащие с гражданскими инженерами и строителями проводят работы по наращиванию оборонных возможностей города, оборудуются мощные фортификационные укрепления. На взводных и ротных опорных пунктах силы обороны обустраивают места для укрытия и проживания личного состава Вооруженных сил Украины.

Военные устанавливают долговременные огневые сооружения для ведения оборонительного боя.

Ранее Киев обратился к западным странам с просьбой предоставить дизельное топливо для аварийных генераторов и дополнительный газ. Об этом попросил глава государства Владимир Зеленский. Власти заявили, что это необходимо, чтобы компенсировать нехватку электроэнергии в стране. Россия наносит удары по объектам военной и энергетической инфраструктуры Украины, в ряде регионов страны возникли проблемы с энергоснабжением.

Как заявил глава украинской дипломатии Дмитрий Кулеба, Киев не против переговоров с Москвой, однако РФ должна перестать путать переговоры и ультиматум. По словам министра, президент Украины Владимир Зеленский говорил о «мире во всем мире» и выразил волю к его достижению. При этом Кулеба подчеркнул, что «справедливый мир» начинается с полного восстановления территориальной целостности Украины.

Армия,Дмитрий Кулеба,Владимир Зеленский,
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