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2 часа назад

В Румынию прибыли 10 истребителей НАТО для патрулирования

ТАССиещё 1

Четыре истребителя Eurofighter Typhoon ВВС Италии приземлились в пятницу на румынской авиабазе Михаил Когэлничану (уезд Констанца на юго-востоке страны). Об этом сообщил штаб румынских ВВС

В Румынию прибыли 10 истребителей НАТО для патрулирования
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Около 150 военных (летчики и технический персонал) в течение шести месяцев будут выполнять вместе с румынскими военными на ротационной основе задачи укрепленной воздушной полиции (enhanced Air Policing - 2023) под командованием НАТО. Они заменили здесь канадский контингент в составе 180 военных с шестью самолетами CF-18 Hornet, осуществлявший патрулирование воздушного пространства в этом районе на протяжении последних четырех месяцев.

Также в пятницу шесть самолетов CF-18 Hornet испанских ВВС прибыли на авиабазу в Борче (уезд Кэлэраш). Испанские летчики и технический персонал, отмечает штаб ВВС Румынии, в течение четырех месяцев будут находиться здесь на боевом дежурстве вместе с румынскими военными в рамках укрепленной воздушной бдительности (enhanced Vigilance Activity) под командованием НАТО.

В свою очередь румынские военные летчики в апреле - июле 2023 года обеспечат выполнение задач укрепленной воздушной полиции в Литве, на авиабазе в Шяуляе. Румынский контингент включит 100 военных и четыре самолета F-16 Fighting Falcon.

"Совместное патрулирование способствует развитию способности реагирования и сдерживания, повышает уровень взаимодействия между союзниками в рамках НАТО", - отметил штаб ВВС Румынии.

Армия,НАТО,
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