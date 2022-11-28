У кого самая сильная армия в мире

Для корректного сравнения вооруженных сил необходимо учитывать множество факторов, большинство из которых не раскрываются. Поэтому основные методики сравнения армий мира позволяют получить только примерные данные о соотношении сил.

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Одним из ресурсов, которые составляют рейтинг военной мощи каждой страны мира, является сайт Global Firepower (GFP). Отмечается, что аналитики учитывают более 50 факторов при составлении рейтинга сильнейших армий. Авторы сайта берут в расчет географическое расположение государств, финансовые и материально-технические показатели.

Pxhere

Какая армия самая сильная в мире?

По мнению GFP, армия США остается самой сильной среди вооруженных сил 142 государств в рейтинге. Отмечается, что Соединенные Штаты обладают наибольшим количеством летательных аппаратов. В распоряжении американских военных один из крупнейших парков истребителей пятого поколения F-22 Raptor и F-35 Lightning II, а также ударных вертолетов.

Помимо авиации в арсенале США находится крупнейший авианосный флот, включающий 11 кораблей. Также США обладают большим количеством боевых бронированных машин: бронетранспортеров, боевых машин пехоты и минозащищенных бронеавтомобилей. США активно поставляют оружие и бронетехнику на Украину, поэтому военные стремятся закупать больше техники, которая позволит заменить отправленное Киеву оружие.

Это лидерство обеспечивает крупнейший в мире оборонный бюджет. Летом Палата представителей Конгресса США приняла оборонный бюджет на 2023 финансовый год на сумму около 850 миллиардов долларов. Кроме того, США остаются лидерами по добыче нефти, которую составители рейтинга называют источником жизненной силы любых боевых действий.

Какую армию считают сильнейшей в Европе?

В рейтинге GFP Россия занимает второе место, а журналисты шведского издания Svenska Dagbladet предположили, что Вооруженные силы России стали самыми сильными в Европе.

«Сейчас Россия в самой высокой за многие десятилетия боеготовности — как в отношении оперативности и мобильности, так и в отношении технического потенциала», — пишет издание.

Вооруженные силы России остаются лидерами по количеству основных боевых танков. По данным GFP, общее количество танков в России составляет 12,4 тысячи машин. При этом количество машин в строевых частях ниже. По мнению польского издания Defence24, в 2021 году Россия располагала 3 500 танками, включая модернизированные Т-72Б3, Т-80БВМ и Т-90М.

По количеству самоходных артиллерийских установок (САУ) Россия также занимает первое место — к началу 2022 года в стране насчитывалось 6,5 тысячи САУ. Российские военные используют несколько типов самоходных артиллерийских систем, включая дальнобойные 2С7М «Малка» калибра 203 миллиметра и модернизированные самоходные гаубицы 2С19М2 «Мста-С» калибра 152 миллиметра.

Также Россия обладает крупным подводным флотом, включающим атомные и дизель-электрические подводные лодки, которые несут баллистические и крылатые ракеты. В июле Военно-морской флот получил атомную подводную лодку специального назначения К-329 «Белгород», которая станет носителем подводных аппаратов «Посейдон».

Почему армия Китая стала одной из сильнейших?

Третье место в рейтинге GFP отдано Китаю, который остается лидером по количеству населения. Это обуславливает численность Народно-освободительной армии Китая (НОАК), превышающую два миллиона человек. Отмечается, что большое количество населения позволяет быстрее обеспечить нужды вооруженных сил.

В марте стало известно, что Китай увеличит оборонный бюджет до 229,5 миллиарда долларов, сохранив второе место по расходам на армию. Пекин развивает Военно-воздушные силы и флот. Летом на верфи Цзяннань в Шанхае спустили на воду авианосец «Фуцзянь», который стал первым китайским авианосцем, разработанным и построенным с нуля.

SINA Corporation

Также Китай разрабатывает перспективное оружие. В апреле Военно-морские силы НОАК впервые испытали гиперзвуковую противокорабельную ракету YJ-21. Считается, что новое оружие позволит бороться с авианосными ударными группами. Также у Пекина насчитывается не менее 200 истребителей пятого поколения J-20.

Как изменится тройка лидеров?

Сравнивая вооруженные силы, аналитики GFP не учитывают ядерное оружие. Тем не менее возможность эффективно выполнять задачи ядерного сдерживания является одним из признаков развитых вооруженных сил. По оценкам Федерации американских ученых, 90 процентов всех ядерных боеголовок принадлежит России и США. С учетом ожидающих утилизации, развернутых и находящихся на складах боеголовок в России числится 5 977 единиц, а в США — 5 428. В арсенале Китая, который сохраняет третье место, находится 350 боеголовок.

Россия первой в мире создала гиперзвуковые ракеты. В ноябре очередной ракетный полк начали перевооружать на стратегический ракетный комплекс «Авангард» с гиперзвуковым планирующим блоком. The Washington Times со ссылкой на отчет исследовательской службы Конгресса США писала, что американские радары системы противоракетной обороны не могут отслеживать российские и китайские гиперзвуковые ракеты. Это обстоятельство может в будущем изменить баланс сил в мире.

Также на соотношение сил в тройке самых мощных армий может повлиять состояние американской авиации. Согласно отчету Счетной палаты США, в 2021 году только часть американских боевых самолетов была готова к выполнению задач прямо сейчас. Например, боеготовность сохраняли только 40,7 процента стратегических бомбардировщиков B-1 Lancer и 50 процентов истребителей F-22 Raptor. В свою очередь, Военно-морские силы (ВМС) НОАК могут составить конкуренцию Военно-морским силам США. Согласно гипотезе Центра стратегических и бюджетных оценок (Center for Strategic and Budgetary Assessments, CSBA), если КНР сможет грамотно выстроить схему расходов, за восемь лет Пекин удвоит тоннаж флота. Это позволит сравнять потенциал ВМС НОАК с ВМС США.

На каком месте находится Индия?

Вооруженные силы Индии заняли четвертую строчку в рейтинге сильнейших армий мира. По количеству населения Индия отстает от Китая, но, по мнению аналитиков, в Индии больше людей, которых можно задействовать в армии.

Ministry of Defence of India

Индия входит в тройку лидеров по мобилизационному резерву, уступая только Тайваню и Бразилии, а также по количеству военнослужащих, численность которых составляет 1,4 миллиона человек. Вооруженные силы страны оснащены современным вооружением, включая танки Т-90С и истребители Су-30МКИ.

Возможности Сил самообороны Японии

В пятерку крупнейших армий также вошли Силы самообороны Японии. Конституция страны ограничивает деятельность вооруженных сил, которая не связана непосредственно с обороной, что не помешало Токио укрепить армию.

По количеству вертолетоносцев Япония уступает только США — Морские силы самообороны обладают четырьмя кораблями этого типа. Также Япония входит в тройку лидеров по количеству эсминцев. В арсенале Сил самообороны Японии находятся современные танки Тип 10, колесные боевые машины с тяжелым вооружением MCV (Maneuver Combat Vehicle) и американские истребители F-35A Lightning II.

Какие еще армии входят в десятку сильнейших?

Также в число сильнейших армий внесли вооруженные силы Южной Кореи, Франции, Великобритании, Пакистана и Бразилии. К сильным сторонам армии Южной Кореи отнесли количество буксируемой и самоходной артиллерии, а Франции — наличие современного авианосца «Шарль де Голль». В составе Королевского военно-морского флота Великобритании насчитываются два авианосца, которые могут нести самолеты F-35B.