В Киевской области возводят фортификационные сооружения. Об этом в своем Telegram-канале сообщает городская военная администрация.

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Как заявили в администрации, украинские военные совместно с гражданскими инженерами и строителями «проводят работы по наращиванию оборонных способностей» Киева, оборудуют мощные фортификационные укрепления.

Также власти сообщили о строительстве ротных и взводных опорных пунктов, долговременных огневых точек, мест укрытия и проживания личного состава.

Ранее подполковник Народной милиции, депутат парламента Донецкой народной республики (ДНР) Андрей Баевский рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) с каждым годом привлекают все больше гражданской техники для строительства фортификационных сооружений.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.