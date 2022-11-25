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2 часа назад

Путин назвал долю занятых коек в военных госпиталях

Lenta.ru

Военные госпитали в России заполнены на 38 процентов. Долю занятых коек назвал президент Владимир Путин, чьи слова приводит ТАСС.

Путин назвал долю занятых коек в военных госпиталях
Фото: ТАССТАСС

«Мне министр [обороны СергСергей Шойгу] говорит, что военные госпитали заполнены только на 38 процентов, но сама система здравоохранения готова работать с ребятами нашими, гражданская система здравоохранения», — заявил глава государства.

По его словам, у гражданской системы здравоохранения есть возможности и желание работать с получившими ранения бойцами. В связи с этим необходимо разобрать этот вопрос между ведомствами, после чего можно будет шире использовать возможности российского здравоохранения, добавил президент.

Ранее Путин заявил, что Россия на Украине воюет не с украинцами, а с теми, кто использует их как пушечное мясо. По его словам, были случаи, когда солдат Вооруженных сил Украины расстреливали перед строем, если те оставляли свои позиции в бою.

Армия,Сергей Шойгу,Владимир Путин,
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