Путин назвал долю занятых коек в военных госпиталях

«Мне министр [обороны Серг Сергей Шойгу ] говорит, что военные госпитали заполнены только на 38 процентов, но сама система здравоохранения готова работать с ребятами нашими, гражданская система здравоохранения», — заявил глава государства .

По его словам, у гражданской системы здравоохранения есть возможности и желание работать с получившими ранения бойцами. В связи с этим необходимо разобрать этот вопрос между ведомствами, после чего можно будет шире использовать возможности российского здравоохранения, добавил президент.

Ранее Путин заявил, что Россия на Украине воюет не с украинцами, а с теми, кто использует их как пушечное мясо. По его словам, были случаи, когда солдат Вооруженных сил Украины расстреливали перед строем, если те оставляли свои позиции в бою.