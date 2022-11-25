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2 часа назад

Путин высказался о результатах подразделения «Барс»

Lenta.ru

Президент России Владимир Путин на встрече с матерями военнослужащих заявил, что бойцы добровольческого батальона «Барс» хорошо воюют. Трансляцию ведет «Россия 24».

Путин высказался о результатах подразделения «Барс»
Фото: ТАССТАСС

Такую оценку глава государства дал в ходе разговора с женщиной, чей супруг и двое сыновей отправились в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине добровольцами. По ее словам, супруг и старший сын служат в подразделении «Барс», а младший сын — в разведке.

«Я знаю, "Барсы" хорошо воюют», — отметил Путин.

В ходе встречи президент также рассказал, что участники СВО не делят себя на отдельные касты и национальности, а помогают друг другу, понимая, что от взаимопомощи зависит их жизнь.

«Все равны, все друг другу помогают и понимают, что от этой взаимопомощи и поддержки зависит их жизнь. Вот что очень важно», — отметил президент России.

Армия,Владимир Путин,
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