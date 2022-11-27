В ЛНР рассказали о больших потерях ВСУ за сутки

Официальный представитель пресс-службы Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР), капитан Иван Филипоненко рассказал о больших потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ) за прошедшие сутки. Его слова приводятся в Telegram-канале ведомства.

Филипоненко сообщил, что в ходе активных наступательных действий подразделений НМ ЛНР украинские войска понесли серьезные потери в живой силе и военной технике.

«Уничтожено: до 85 человек личного состава; 3 танка; 6 бронетранспортеров; 2 артиллерийские установки; 1 беспилотный летательный аппарат; 20 единиц специальной автомобильной техники», — уточнил он, добавив, что противник продолжает обстрелы объектов гражданской инфраструктуры в ЛНР.