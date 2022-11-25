Американский «Геркулес» приземлился на границе с Украиной

Американский турбовинтовой военно-транспортный самолет был зафиксирован вблизи украинской границы. Об этом «Ленте.ру» стало известно из данных портала отслеживания авиаперелетов Flightradar.

Согласно его информации, Lockheed CC-130J Hercules («Геркулес»), стоящий на вооружении ВВС Канады, в пятницу, 25 ноября, вылетел с шотландского аэродрома Прествик и около 15:45 мск приземлился в польском городе Жешув, расположенном в 90 километрах от границы Украины.

Известно, что тактический транспортный CC-130J Hercules, произведенный военно-промышленной корпорацией США Lockheed Martin, используется для широкого круга задач, в том числе для транспортировки войск и грузовых перевозок.

Ранее на указанном польском аэродроме неоднократно были замечены транспортные самолеты, которые выполняли перевозки по заказу Минобороны США.

Вылеты самолетов и беспилотников стран НАТО, шпионящих за Россией, участились. Указанные воздушные суда появлялись вблизи зоны конфликта на Украине, а также в районе Калининградской области и северных российских территорий и ранее.