Предприниматель, владелец компании «Конкорд» и основатель частной военной коПредприниматель, владелец компании «Конкорд» и основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин озвучивает то, что будоражит и надрывает сознание европейцев. Так объяснил недавнее заявление Пригожина о бойцах иностранного происхождения в ЧВК политтехнолог Сергей Маркелов, его цитирует mk.ru.

По мнению собеседника издания, появление Пригожина в западных медиа связано с его новой ролью на международной арене: политтехнолог уверен, что у основателя ЧВК особый функционал в условиях информационной войны. В частности, Маркелов утверждает, что Пригожин «озвучивает то, что надрывает сознание европейцев и создает для них определенные препятствия в восприятии коллективного европейца».

Ранее Пригожин рассказал о бойцах иностранного происхождения в ЧВК «Вагнер». «Граждан же Финляндии в составе ЧВК "Вагнер" не очень много, порядка 20 человек. Но по понятным причинам я не могу давать точную информацию о них», — отметил он, упомянув, что финны воюют в британском батальоне в составе ЧВК, командиром которого является гражданин США, бывший генерал морской пехоты.мпании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин озвучивает то, что будоражит и надрывает сознание европейцев. Так объяснил недавнее заявление Пригожина о бойцах иностранного происхождения в ЧВК политтехнолог Сергей Маркелов, его цитирует mk.ru.