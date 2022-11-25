Кадыров сообщил об успешном пресечении украинской контратаки в Соледаре

«Ни одна подобная попытка бандформирований Украины на этих направлениях остановить наступление спецназа "Ахмат" и остальных российских силовых подразделений не принесла им успеха. Неся большие потери как ранеными, так и убитыми, под сокрушимым натиском союзных сил нацисты вынуждены покидать свои оборудованные укрепления. Настрой у наших бойцов самый решительный, они заряжены только на победу», - написал глава Чечни.