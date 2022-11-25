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1 час назад

Кадыров сообщил об успешном пресечении украинской контратаки в Соледаре

Елена Прошина

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров рассказал в своем Телеграм-канале об успешном пресечении украинской контратаки в Соледаре Донецкой Народной Республики.

Кадыров сообщил об успешном пресечении украинской контратаки в Соледаре
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В городе Соледаре ДНР силами спецназа "Ахмат" совместно с бойцами 6-го казачьего полка 2-го армейского корпуса ЛНР и бойцами ЧВК "Вагнер" успешно пресечена контратака украинских бандформирований. Заместитель командующего 2-м армейским корпусом управления Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов рассказал об уничтожении союзными силами пяти вражеских танков, девяти БМП и одного МЛ-ТБ. Также наши воины сбили три БПЛА», — написал Кадыров.

Он также сообщил, что в поселке городского типа Нижняя Белогоровка ЛНР также была пресечена попытка остановить продвигающиеся союзные силы. В результате ВСУ потеряли две БМП и 150 человек личного состава.

«Ни одна подобная попытка бандформирований Украины на этих направлениях остановить наступление спецназа "Ахмат" и остальных российских силовых подразделений не принесла им успеха. Неся большие потери как ранеными, так и убитыми, под сокрушимым натиском союзных сил нацисты вынуждены покидать свои оборудованные укрепления. Настрой у наших бойцов самый решительный, они заряжены только на победу», - написал глава Чечни.

Ранее Кадыров сообщил об успешном отражении атак ВСУ на Херсонском направлении и уничтожении до 200 боевиков, нескольких единиц тяжелой техники и легкового автотранспорта.

Армия,Рамзан Кадыров,
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